Пожар в Клине: огонь в загоревшемся кафе унес три жизни

В Клине отдых в кафе для клинчан закончился пожаром и трагедией. Огонь унес три жизни, еще один человек отправлен в больницу из злополучного «Сапожка».

10 пожарных машин и 34 человека примерно час тушили пожар на ул. Карла Маркса. По последним данным, кафе могли поджечь «благодарные местные жители»: не очень приятно жить по соседству с «наливайкой». Эту версию, как и другие рассматривает СК РФ. О погибших известно немногое, как и о выжившем пострадавшем. Сгорели продавец и два ее постоянных клиента, личность четвертого будет устанавливаться. Если это был поджег, тот кто реализовывал задуманное, все правильно рассчитал: «злачное место» загорелось поздно вечером, это усложнило работу пожарных подрядов. Потерпевшие не сумели спастись из огня и дыма. Наказывать за случившееся придется либо того, кто не выдержал пьяных и поджег заведение, либо администрацию кафе за халатность.

Много лет жители близлежащих домов пытались закрыть кафе цивилизованно: они много писали в администрацию, просили оградить школьников от алкоголиков. Если вдруг на месте происшествия обнаружат «коктейли Молотова», то начнут проверять жителей соседних домов. В Ростовской области 14 марта произошел инцидент, похожий на ЧП в Клину. Кафе, сгоревшее в Гуково, тоже очень не нравилось местным, но сам факт поджога пока не признан официально. Погибших на ул. Мира в кафе не было. Такой метод расправы с «наливайками» люди используют только тогда, когда другие способы борьбы исчерпаны.