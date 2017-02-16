Пожар в Краснодаре: огонь из многоэтажного дома перекинулся на соседний дом

Страшный пожар в Краснодаре, который вспыхнул вчера вечером, выжег дотла площадь 1,5 тыс. кв.метров и забрал одну жизнь. Загорелась мансарда, которая является незаконной постройкой, и огонь быстро перекинулся на близлежащий дом по улице Прокофьева. Пожарные машины долго пробирались к нужному дому в плотно застроенном районе, что осложнило их борьбу с огнем.

«Музыкальный микрорайон» по улице Прокофьева в Краснодаре славится своими самостроями, в первую очередь – мансардами. Жителям последних этажей хотят иметь что-то вроде комнатки на чердаке, поближе к небу, но это недопустимо с точки зрения пожарной безопасности. В том злополучном доме, где начался пожар в мансардах, на сегодня зарегистрировано 480 человек, 90 из которых – дети. Больше всего пострадали первые этажи «шестиэтажки»: их эвакуировали из-за чужой блажи и глупости. В доме планировалось всего пять этажей. В тушении пожара было задействовано 123 человека и 44 машины. Пожарным пришлось тушить огонь непосредственно в мансардах дома, на полную локализацию ушло 4 часа.

Виноватого в возгорании по ул. Прокофьева уже нашли. Глава Кубанского края Вениамин Кондаратьев обвинил в возгорании самозастройщиков-беспредельщиков. Из-за них выгорело 20 квартир, один жилец погиб, несколько доставлены в больницу, а по пунктам временного размещения ютятся 156 человек, остальных приняли родственники. К ответственности будут привлечены и застройщики, и хозяева, пожелавшие иметь мансарду. Дома в микрорайоне построены хаотично и с рядом нарушений, но их в свое время узаконили по решению суда.