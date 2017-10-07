Пожар в Кстово на заводе "Лукойла" унес четыре жизни

Вчера, 5 октября, на заводе концерна «Лукойл» в Кстово (Нижегородская область) разгорелся страшный пожар, который унес четыре жизни. По факту СК РФ уже возбудил уголовное дело, изымается документация: следователей интересует, кто делал ремонт на предприятии, нарушая технологии и нормы.

По факту гибели людей во время вчерашнего пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Кстово возбуждено уголовное дело. Работу следственной бригады тормозил тот факт, что приходилось осматривать место происшествия, на котором работало МЧС – не все работы по тушению пожара были закончены. Пожар на заводе вспыхнул днем 5 октября, примерно в 17.00 его локализовали и затушили открытое горение, но проливка резервуаров проходила одновременно с работой следователей. СК РФ Нижегородской области будет искать подрядчиков, которые ремонтировали огромный резервуар для бензина, нарушая правила и нормы безопасности. Выгорело примерно 900 кв. метров территории и погибли четыре человека. Неизвестно, какой ущерб продукт горения бензина нанес экологии региона, в этом вопросе будут разбираться профильные специалисты.

Родные погибших получат примерно по 100 тысяч рублей компенсации, также власти взяли на себя похороны четырех подрядчиков. Губернатор Глеб Никитин выразил семьям погибших соболезнования, деньги найдутся в Резервном Фонде области. Рассматриваются и другие возможности помощи потерявшим кормильцев.