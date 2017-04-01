Пожар в Махачкале: в результате крупного пожара на рынке пострадали более 30 человек

Крупнейший пожар на рынке в Махачкале тушили на протяжении нескольких часов вчера, 31 марта. Огромная площадь стихии – порядка 1,2 тыс. квадратных метров, к счастью, не привела к человеческим жертвам. Однако убытки, доставленные пожаром, были огромными.

Пожар разгорелся утром 31 марта. Примерно к полдвенадцатого пожарные смогли локализовать стихию, а еще через несколько часов огонь был полностью ликвидирован. К ликвидации стихии и ее последствий были привлечены большие ресурсы. В частности, пожар тушили при помощи вертолета Росгвардии.

Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Эксперты не исключают, что пожар мог стать причиной умышленного поджога или несчастного случая. В настоящий момент над установлением причин работают специалисты.

Изначально сообщалось, что жертв и пострадавших в результате стихии не было зафиксировано, однако позже появилась обновленная информация. По последним данным, за медицинской помощью обратились более тридцати человек. У большинства из них диагностировано отравление угарным газом. Однако, как отмечают врачи, угрозы жизни пострадавших в настоящий момент нет.

Спасатели рассказали, что в пятницу, когда разгорелся пожар, на рынке был санитарный день. Поэтому ни продавцов, ни покупателей на нем почти не было. Это, в конечном итоге, сыграло решающую роль. В противном случае могло бы не обойтись без человеческих жертв и большого количества пострадавших.