Пожар в Москве в ТЦ «Рио» успешно ликвидирован

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Марина Садовская
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Пожар, который вспыхнул вчера на юго-западе Москвы, ликвидирован. Торговый центр «Рио» ощутимо пострадал – сгорела внешняя обшивка из пластика, повреждения захватили 200 кв. метров. К счастью, человеческих жертв нет, сумма материального ущерба неизвестна. Помещение проветривается от едкого вонючего дыма от горелого пластика.

В качестве причины возгорания следствие не отрицает поджог, данная версия может стать приоритетной. Не повезло владельцам двух автомобилей, которые были припаркованы около ТЦ – машины сгорели. Огонь переметнулся на автотранспорт и не пощадил его. 500 человек были эвакуированы в срочном порядке, только благодаря действиям МЧС летальных исходов нет. К сожалению, пожар на Черемушинской улице – не единственное ЧП, связанное с возгоранием. 20 января горел НИИ нейрохирургии им. Бурденко, жизни медиков и больных подвергались большой опасности.

СМИ писали, что с территории института нейрохирургии эвакуировали 200 человек, а пожар на крыше потушили. Огонь уничтожил 50 кв. метров кровли, у некоторых особо тяжелых пациентов отменили необходимые плановые операции. Пожару присвоили вторую степень сложности из пяти возможных. Известно, что никто из пациентов НИИ нейрохирургии серьезно не пострадал, а прерванные операции не привели к летальному исходу.

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