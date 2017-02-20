Пожар в Мытищах на рынке уничтожил площадь в 4000 метров

Вчера 19 февраля в московских Мытищах случился пожар на строительном рынке. Сообщение о том, что огонь уничтожает территорию и имущество, поступило в 16:00 по московскому времени. Из-за борьбы с пожаром движение по внешней стороны МКАД в районе Осташковского шоссе 16 было затруднено – транспорт объезжал данный участок.

Эпицентр возгорания был обнаружен и локализирован: вспыхнул пожар в ангаре, где хранился линолеум. Ущерб, который нанесло возгорание хозяевам покрытий, пока не подсчитан, но огонь уничтожил 4000 кв. метров складских помещений. Несмотря на то, что горели изделия, в состав которых входит пластик, на данный момент воздух в районе рынка не содержит токсичных газов и не представляет опасности. Причины возгорания общеизвестны – замыкание и игнорирование правил противопожарной безопасности. СМИ то и дело пишут, что из-за неумелого хранения сгорают товары на огромные суммы, но администрация рынков не делает выводов. Человеческих жертв по предварительным данным нет. Более ста человек тушили пожар, расположившись для удобства на нескольких участках. Благодаря правильно выбранной тактике и умелым действиям локализировать огонь удалось за два часа.

Губернатору Подмосковья не нравится ситуация по пожарам в столице и области. Он похвалил работу МЧС, экспертов передвижных лабораторий, пожарных, спасателей, аварийщиков, но дал понять, что делается не все. В Наро-Фоминске пострадавших нет, но люди остались без жилья. Задача чиновников – оказать погорельцам хотя бы частичную помощь и компенсировать имущество, которое сгорело. Предпринимателей тоже надо привлекать в Подмосковье, но и условия должны создаваться соответственные – они не должны терять имущество в пожарах.