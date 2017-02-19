Пожар в Наро-Фоминске сейчас: около ста человек эвакуировали из многоэтажного дома на ул. Маршала Жукова

Крупный пожар в Наро-Фоминске, что в Подмосковье полностью потушен. Возгорание было локализовано, а спустя некоторое время и потушено. Об этом представители МЧС сообщили только после двух часов ночи.

Ночной пожар в Подмосковье произошел на улице Маршала Жукова. Загорелась кровля многоэтажного жилого дома. В результате ЧП спасателям пришлось привлечь к тушению огромные ресурсы, а также эвакуировать около ста жильцов многоэтажки. Эвакуированные жители были распределены в пункты временного размещения. Для их транспортировки были выделены четыре автобуса. Эвакуированных людей поселили в местные гостиницы и в доме культуры, который располагается неподалеку.

Всего к тушению пожара были привлечены почти 120 человек и почти сорок единиц техники. 48 человек и 16 единиц техники были предоставлены МЧС.

Пожар распространился на огромную площадь – порядка четырехсот квадратных метров. Причины происшествия пока не установлены. В настоящий момент спасатели прорабатывают все версии. Судя по всему, возникли проблемы с электрической проводкой.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.