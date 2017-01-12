Пожар в Нефтеюганске: огонь уничтожил 32 квартиры, оставил без жилья 40 человек

На сегодняшнюю минуту в Нефтеюганске завершается работа по ликвидации возгорания, которое полностью охватило здание в утреннее время суток. Об этом передает издание «РИА Новости».

Данный инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Как только поступило сообщение о пожаре, на место приехало МЧС и за пару часов полностью локализовали возгорание. В результате, огонь повредил жилое здание, площадь которого 675 кв.м. Пострадало 32 квартиры, в которых жили 40 человек. Жертв нет, так как была проведена своевременная эвакуация», — рассказал Вадим Симоненко, который занимает должность пресс-секретаря МЧС в регионе.

Рядом с жильем находится учебное заведение, именно здесь временного разместили жильцов сгоревших квартир. Многие из них отправились к родным и знакомым. В скором времени в администрации города должно состояться заседании комиссии, где планируется решение вопроса, который касается расселения людей, оставшихся без крыши над головой. Что касается причин возгорания, о них пока не сообщают. Напомним, данный пожар является вторым крупным по региону. Так, на этой неделе в поселении Игрим, расположенном в Березовском районе, огонь полностью уничтожил деревянный дом. В результате пожара 7 семей остались без крова.