Пожар в Одинцово уничтожил три этажа, пострадало 11 человек

Пожар в Одинцово уничтожил три этажа жилого дома, пострадало 11 человек, из них шестеро – дети, как пишет «Интерфакс». Очаг возгорания – третий этаж жилого дома, но огонь быстро переметнулся на четвертый и пятый этаж. Кто из жильцов третьего этажа виноват и из-за чего произошло возгорания – МЧС не сообщает, летальных исходов нет.

«Комсомольская правда» сообщает: шестеро из одиннадцати жильцов пятиэтажного дома все-таки согласились на госпитализацию, отравившись угарным газом. В 22.15 огонь был локализирован, сейчас оценивается нанесенный огнем ущерб и ищут виновного. 24 пожарника пригнали 6 пожарных машин и справились с огнем, людей, которые спасались, выбегая из подъезда, эвакуировали. Подряды Подмосковья жалуются, что в последнее время в области горят и полыхают здания, началась словно «эпидемия пожаров», и не хочется верить в «Год Красного Петуха», а приходится.

Сайт канала НТВ пишет о ряде пожаров, за которыми не надо далеко ходить – они все происходили в Подмосковье. 5 января горел ресторан в Химках, пожар уничтожил 750 квадратных метров помещения, но никто не пострадал. Ликвидация потребовала ресурс – 87 человек и 22 единицы техники. 4 января в Щаповском горел мясокомбинат, но там не исключается умышленный поджог. Жертв нет, но есть масштабная порча имущества – сгорело много пластиковой тары.