Пожар в Оптическом переулке в Красногорске полностью ликвидирован

Пожарникам и службам МЧС Красногорска (Московская область) удалось полностью ликвидировать крупный пожар, который бушевал вчера в переулке Оптическом. Вчера, 28 июня, внезапно загорелся автосервис, но причины данного ЧП пока не выяснены. На тушение полыхающего здания ушло примерно пять часов.

Вчера, 28 июля, в подмосковном городе Красногорске загорелся автосервис, и на сегодня причины его воспламенения неизвестны. Пожарные машины и МЧС оперативно приехали в переулок Оптический, что помогло им справиться с пожаром. На ликвидацию возгорания ушло пять часов, благодаря профессиональной работе огнеборцев жертв и пострадавших нет. Специалистам предстоит много работы на месте происшествия: пока неизвестно, из-за чего выгорело 300 кв. метров территории, а хозяин автосервиса понес убытки.

В начале июля СМИ писали, что в Московской области удалось ненамного снизить количество техногенных пожаров вроде того, что полыхал в автосервисе 28 июля. В 2017-ом году за первое полугодие от огня пострадало на 10% меньше объектов, чем за тот же период в 2016-ом. Пресс-служба правительства региона отмечает, что за первые шесть месяцев в Подмосковье произошло 3020 пожаров. Это очень много, но год назад их было 3361, это незначительно меньше, чем в 2014 году – тогда случился 3921 пожар.

По словам представителя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова, лучшая борьба с пожарами – их профилактика, с этой целью нужно информировать население. Пожар может случиться в квартире, в частном доме, на складе пластмассовой продукции, на производстве, в транспорте. Потому лучше заранее рассказывать населения о том, как соблюдать правила пожарной безопасности.