Пожар в Орле сейчас: причина возгорания торгового Центра «Атолл»

Вечером 8 января в Орле, в торговом центре «Атолл», вспыхнул большой пожар, и предполагаемая причина – короткое замыкание. Всю ночь пожарные подряды пытались потушить огонь, но удалось им это только к 9 утра. Жертв и летальных исходов не – из помещения вывели 150 человек работников, но двум сотрудницам ТРЦ понадобилась помощь медиков.

Очаг возгорания обнаружили – проводку закоротило в запотолочном пространстве. Началось все в павильоне на втором этаже, но на данный момент известно, что сгорело 200 кв. метров. Издание «RG.ru» ссылается на источники в ГУ МЧС по Орлу и области. К месту происшествия еще не успели подъехать пожарные подряды, а видео пожара тут же появилось в Сети, а журналисты местного телеканала снимали происходящее с помощью квадрокотера. На кадрах видно, что полыхают верхние этажи, а потом огонь перекинулся на кровлю. К счастью, вечером в воскресение новогодние каникулы проходили к концу, и народу было не особенно много – пишет городской новостной портал «ИнформОрел.ру». В тушении задействовали 39 машин и почти 100 человек из МЧС.

В сколько арендаторам павильонов обойдется некачественная проводка – неясно, и ущерб пока никто не подсчитывал, но многие могут быть разорены: на четвертом этаже, который горел, продавали все – от ювелирных украшений до собственной выпечки. Еще могли серьезно обгореть кафе и фуд-корты. 200 кв.метров от 14. тыс. кв. метров общей территории – малая часть, но совладелец «Атолла», бизнесмен и депутат С. Потемкин на себе ощутит последствия возгорания.