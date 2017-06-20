Пожар в магазине «Палата», в Томске, произошел сегодня ночью, к его тушению были привлечены более двадцати сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сгорела пристройка, площадью три на четыре метра и складское помещение городского гипермаркета. Магазин будет закрыт до среды, с утра его оцепила полиция.

Сегодня ночью, в 01 час 10 минут, в томскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании, зафиксированном в гипермаркете “Палата” по улице Герцена, в Советском районе города Томска. В частности, пожарным сообщили, что видны клубы дыма из пристройки к магазину и складского помещения. На место происшествия были присланы 22 спасателя, которые прибыли туда через семь минут после звонка.

Пожар удалось быстро потушить, но он успел повредить бытовое помещение торгового центра, размером три на четыре метра, и складское помещение. В первом пострадали стены и потолок, во втором — только стены. Общая площадь повреждений составила двадцать квадратных метров. В тушении пожара, помимо людских ресурсов, было задействовано шесть единиц техники. Причины происшествия пока не установлены, ведется расследование.

Сегодня утром появились сообщения, что гипермаркет закрыт до среды, и его оцепила полиция, экипированная бронежилетами и касками. Внутрь не пускают никого из посторонних. К месту происшествия постоянно прибывают новые служебные машины, из которых выходят сотрудники полиции, надевают бронежилеты и только потом заходят внутрь. Таким образом, оцепление вокруг “Палаты” все время растет.