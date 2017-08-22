Вчера вспыхнул страшный пожар в Ростове. В результате инцидента пострадало более 40 человек, семеро из них получили ожоги, отравление продуктами горения. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, так как местные жители утверждают, что это был поджог, информирует издание «РБК».

В прошедший понедельник в Ростове произошел крупный пожар. Возгорание наблюдалось в частном секторе, оно быстро разрасталось, захватывая все больше жилых домов. Через короткий промежуток времени огонь охватил около 30 зданий, в городе ввели режим ЧС.

Всего площадь возгорания составила 10000 кв.м, из зоны пожара были экстренно эвакуированы около 700 человек. Василий Голубев, занимающий должность губернатора региона, сообщил, что пострадало 120 строений, 98 из них являются жилыми домами. Тушили огонь семь вертолетов МЧС, более 2000 человек и 200 единиц спецтехники. Также отмечается, что имеются пострадавшие в результате данного происшествиями. Ими являются 45 ростовчан, семеро из которых получили ожоги, а также отравление продуктами горения. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, все они госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По словам губернатора, полицией проводится проверка версии поджога. Местные жители утверждают, что пожар был преднамеренным. В правоохранительных органах отмечают, что пока рано говорить о поджоге.