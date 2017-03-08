Два дня назад в подмосковном Щелково пожарника еле удалось потушить складские помещения на заводе «Агрохим». Пестициды – порошкообразные вещества, и они долго горели: огонь уничтожил 2,3 тыс. кв. метров территории завода. На данный момент все выветрилось, опасные и ядовитые вещества не угрожают москвичам, воздух не токсичен.

МЧС по Московской области не сообщает о человеческих жертвах, что в данном случае является чудом. Обычно первым делом жертвы пожара задыхаются в дыму, лишь потом сгорают живьем. Несколько часов 111 человек на 37 машинах не могли потушить пожар, а дым было видно издалека, рассеивался он плохо и долго. Хотели привлечь даже вертолеты и робота-пожарного, чтобы не посылать людей в эпицентр возгорания. Помимо пестицидов на основе горючей химии на заводе сгорели лакокрасочные материалы. Источник возгорания уточняется, ущерб – тоже.

Складские помещения четвертой степени огнеустойчивости должны были уберечь имущество химзавода от пожара. Но ангары пришлось тушить шесть часов. Местные долго ощущали непереносимый запах и боялись отравиться. Это неудивительно – сперва сгорели 200 тонн краски, потом огонь «занялся» удобрениями и пестицидами. Сегодня СМИ пишут, что до робота дело не дошло, справился и пожарный поезд. Короткое замыкание – приоритетная версия следствия.