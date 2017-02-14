Пожар в Симферополе: огонь на складе возле железнодорожного вокзала распространился на площадь 200 кв. м.

Крупный пожар на складе в Симферополе ликвидирован. В МЧС по Республике Крым подтвердили, что возгорание ликвидировано. Человеческих жертв удалось избежать.

Возгорание произошло на крупном складе неподалеку от железнодорожного вокзала в Симферополе. Первые сообщения о стихии поступили примерно в 18:00 по местному времени тринадцатого февраля. В 18:10 спасатели приступили к ликвидации пожара. Огонь был ликвидирован спустя примерно два часа.

По данным крымского управления МЧС, площадь пожара была достаточно большой и составила около двухсот квадратных метров. А клубы дыма, которые поднимались над городом в результате пожара, достигали высоты в сто метров.

В ликвидации стихии были задействованы почти шестьдесят пожарных и почти двадцать единиц специальной техники. О жертвах и пострадавших ничего не сообщалось, но в данный момент эта информация уточняется.

Причины пожара тоже не установлены. Эксперты МЧС считают, что наиболее вероятной причиной стали проблемы в проводке в складском помещении. Речи об умышленном поджоге пока не идет. В настоящий момент проводится расследование происшествия, а на месте пожара работают специалисты МЧС.