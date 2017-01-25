Пожар в ТЦ «Рио» ликвидирован: жертв и пострадавших нет, причины возгорания выясняются

Пожар в торговом центре «Рио» в Москве полностью потушен. Крупное возгорание в юго-западном районе столицы пришлось ликвидировать при помощи огромных ресурсов. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

Первые сообщения о крупном пожаре в ТЦ «Рио» начали поступать вчера вечером, 24 января. К месту происшествия были стянуты огромные силы МЧС. В целом, в ликвидации огня были задействованы двадцать пять пожарных подразделений. Численность штата МЧС на месте происшествия составила около девяноста человек.

Пожар распространился на огромную площадь – порядка двухсот квадратных метров. На момент возгорания в здании торгового центра находились сотни человек – посетители и обслуживающий персонал. Спасатели провели неотложную эвакуацию. В итоге, здание торгового центра вовремя удалось покинуть всем находящимся внутри людям.

К счастью, жертв и пострадавших на месте возгорания зафиксировано не было. Тем не менее, убытки от пожара огромные, а кроме того, пострадали два автомобиля, припаркованные неподалеку от горящего здания.

В МЧС пока не знают, в результате чего возник пожар. Одна из версий – короткое замыкание в проводке. Версия об умышленном поджоге на данный момент не рассматривается. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Причины происшествия устанавливаются, а владельцы торгового центра подсчитывают убытки.