Пожар в Твери сейчас: почти 100 человек пришлось эвакуировать из здания детской больницы

Крупный пожар возник в Твери, в местной детской больнице. Спасателям пришлось эвакуировать всех пациентов. К счастью, о жертвах или пострадавших информации нет.

По последним данным, пожарные приступили к ликвидации возгорания почти в четыре часа утра. Менее чем через два часа стихия была локализована, а вскоре и полностью ликвидирована.

Спасатели сообщили, что точная причина возгорания пока не установлена. Однако известно, что огонь возник на кровле здания. По словам спасателей МЧС, после возгорания на кровле больницы сработала пожарная сигнализация.

Всего из горящего здания были эвакуированы почти сто человек, из которых почти 80 человек – дети. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время спасатели и эксперты продолжают работать на месте происшествия. В ближайшее время должны быть установлены причины и обстоятельства крупного пожара, площадь возгорания которого составила около 1200 квадратных метров.

Судьба сгоревшей больницы пока точно не известна, однако власти планируют провести капитальный ремонт в здании. Прежде всего, будет проведена оценка ущерба и установлены причины происшествия для устранения потенциальной опасности в будущем.

Эвакуированные дети разместились в других пунктах приема клиники. Сейчас решается вопрос об их возвращении.