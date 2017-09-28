Пожар в Ульяновске: в мебельном цеху потушили крупное возгорание

Пожарникам города Ульяновска удалось потушить крупный пожар в мебельном цеху, для этого им понадобилось 13 единиц техники и привлечение 65-и сотрудников. Звонок на пульт поступил вчера, примерно в 15.40 – загорелся цех по производству мебели ООО «Симбирск-Инвест», в здании общей площадью 1000 кв. м. были люди. Работников цеха вывели из помещения, летальных исходов нет, причины пожара уточняются, ущерб пока не подсчитан.

Крупный мебельный комбинат, принадлежащий фирме «Симбирск-Инвест», после вчерашнего сильного пожара восстановлению не подлежит: здание и продукция выгорели дотла, при этом работников цехов удалось спасти, смертельных исходов нет. Комбинат был расположен в очень старых помещениях бывшего завода, с огнем боролись около 70 пожарников на тринадцати машинах, тушение заняло больше двенадцати часов. Работу огнеборцам затрудняли баллоны с краской: их громкие взрывы слышали водители, город вынужден был дышать едким дымом. Также против пожарных подрядов работал ветер – он распространял огонь по цехам, кабинетам начальства и офисам предприятия, крыша рухнула уже через час после начала возгорания.

Причины пожара сейчас выясняются, арендаторы, снимавшие помещения под цех, сумму ущерба тоже не подсчитали, а СК РФ пытается разобраться в причинах пожара. Основная версия – использование неисправных обогревателей: поскольку отопительный сезон пока не начался – рабочие использовали самодельные обогреватели, один из них мог оказаться неисправным. На месте происшествия ведется следствие.