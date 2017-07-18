Пожары в Черногории: государство попросило помощи у ЕС в тушении лесных пожаров

Черногория сама не справляется с тушением лесных пожаров, поэтому государство просит о международной помощи страны ЕС. Пылает побережье Адриатического моря и окрестности столицы, а собственных ресурсов муниципалитетов не хватает.

Черногория бьет тревогу и обращается ко всем, от кого можно получить помощь – из-за жары горят лесные массивы, такого пожара главы трех муниципалитетов страны до сей поры не знали. Больше всего досталось от огня Тивату, Котору и Херцег-Нови, их главы пишут премьеру Душко Марковичу, в МВД, в гражданскую защиту ЕС с мольбой о помощи.

Своих ресурсов Черногории не хватает – два гидросамолета и добровольцы без навыков и опыта ничем не помогут потушить пожар в муниципалитете Херцег-Нови. В Которе сильный ветер мешает огнеборцам работать, раздувая пожар, к тому же семь машин и 21 пожарник – это очень мало. Из муниципалитета Тивата эвакуировали местных и даже туристов, которые решили остановиться в лесах Черногории. Ситуацию расценивают как катастрофическую.

Оппозиция Черногории нашла повод упрекнуть НАТО в бездействии – оно ничем не помогает тушить пожары, хотя страна-член Альянса попала в беду. Это подчеркнула партия «Демократический фронт». Людей не хватает, техники – тоже, а Альянсу словно нет дела. Идеи о членстве Черногории в НАТО не выдержали первой же проверки реальностью, и ни один самолет НАТО не прилетел на помощь. Оппозиция даже припомнила бомбежки 1999 года, но тогда самолеты НАТО прилетали не тушить пожары. Большинство в стране, которая некогда была частью Югославии, не хотели, чтобы Черногория вступала в Альянс.