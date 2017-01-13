Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи: версия о теракте исключена окончательно

Пару дней назад завершились взрывотехнические экспертизы обломков лайнера Ту-154, который упал в Черном море. Об этом передает одно из российских изданий.

Специалисты утверждают, что следы взрыва не обнаружены, поэтому версия о теракте исключается окончательно. На сегодняшний день следственные органы рассматривают две версии: ошибку пилотирования во время процесса взлета, неисправность по технической части. Стоит уточнить, что ранее версия теракта не была приоритетной. Несмотря на это следователи все же не исключали ее. В скором времени, после окончательной расшифровки самописцев, военные эксперты должны будут сообщить об официальной версии падения. До сих пор спасателями проводится мониторинг береговой полосы в Адлерском и Хостинском районе. Специалисты считают, что из-за течения здесь могут находиться фрагменты самолета.

Напомним, в конце декабря, а именно 25 числа произошло ужасающее происшествие. Так, рано утром в море упал самолет Ту-154, в нем летели 92 человека, все они погибли, у людей не было шансов выжить. В Сирию летели военные, Доктор Лиза, хор им. Александрова, двое госслужащих. На сегодняшний день было исследовано более 130 кв.км. поверхности воды и около 70кв.км подводной части.