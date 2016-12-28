Причина крушения Ту-154: Закрылки у самолета при взлете сработали нештатно

Вчера в ходе поисковых работ в Сочи был найден самописец с самолета Ту-154. Благодаря расшифровке переговоров стало известно, что военный лайнер потерпел крушение из-за вины пилотов. Об этом передает сайт «MKRU».

Необходимо уточнить, что официальных заявлений от правительства РФ не поступало, поэтому информация известна благодаря источникам, близким к специалистам, расследовавшим происшествие.

«Предварительные данные говорят о том, что лайнер упал в воду по причине «сваливания» при малой подъемной крыловой силе, необходимой для взлета. Поэтому закрылки лайнера показали рассогласованную работу, они не вышли, поэтому самолет потерял подъемную силу, нужная скорость не смогла помочь набрать высоту. Какие факторы привели к такой ситуации с закрылками, пока неизвестно», — рассказал источник.

Стоит отметить, что один из летчиков, который на протяжении десяти лет работал на Ту-154, заявил, что на данном самолете имеется система для слежения, выполняющая контроль выпуска, уборки закрылков.

«Если наблюдается рассогласованный выпуск данного элемента, тогда заклинивший будет иметь застрявшее положение. Система выключает электродвигатели, предназначенные для их выпуска, уборки. В это время работающий закрылок специальная система выпускает. На первых воздушных лайнерах не было данной системы, но на Ту-154, который выпущен позже, такой режим имеется. Думаю, что пилот совершил ошибку», — говорит еще один бывший пилот.