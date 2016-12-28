Причина падения Ту-154 под Сочи: эксперты указывают на ошибку пилотирования

После обнаружения «черного ящика» Ту-154, специалисты из центра ВВС Министерства обороны России провели предварительный анализ его записей. Об этом передает российское издание.

На записи экипаж говорит: «Закрылки, с…! Командир, мы падаем!». Эксперты говорят, что возможно в самолете были неисправные элементы крыла, но в приоритете версией катастрофы является ошибка пилотов. СК уже опросил очевидцев, которые видели момент падения самолета и успели снять его на видео. Также говорится о получении образцов топлива, которым в тот день заправляли лайнер в аэропорту Адлера.

«Также следователи изъяли запись, где видна посадка лайнера в сочинском аэропорту, последующего руления к месту, где была стоянка судна и прошел контроль пассажиров», — рассказали в СК РФ.

Одним из очевидцев катастрофы является сотрудник береговой охраны. В момент падения он был на дежурном катере. Исходя из его показаний, можно сделать вывод об ошибке пилотирования, так как он говорит о задранном вверх носе самолета после взлета. На сегодняшний день продолжаются поиски на месте падения. Для этого используют глубоководную технику. Были найдены фрагменты самолета, а именно двигателя, фюзеляжа, самописца. Также во время поисковых работ нашли предметы одежды, документов пассажиров, все они сфотографированы и надежно упакованы.