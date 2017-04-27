Следственный комитет опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что крушение самолета ТУ-154 над Черным морем произошло из-за перегруза. Информация, что на борту был перегруз почти в 112 тонн, не правдива по заверениям экспертов.

Светлана Петренко, которая является официальным представителем Следственного комитета, вынесла заключение о том, что никакого перегруза на самолете не было. По ее словам, суммарный вес груза на борту не превышал допустимых 98 тонн.

При этом главную причину крушения представители комитета не озвучили, объяснив это тем, что еще не завершена техническая экспертиза остатков самолета. Но еще раз подтвердили, что причиной аварии был не теракт.

Самолет ТУ-154 разбился недалеко от Сочи 25 декабря. На борту самолета было 92 человека, большинство из которых были артистами Ансамбля Александрова. Все пассажиры погибли.