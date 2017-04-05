Причиной смерти Вадима Тюльпанова стала сердечная недостаточность

Причиной смерти Вадима Тюльпанова стало не падение и удар головой о твердую поверхность. Экспертиза показала, что чиновнику стало плохо, и только после этого он потерял сознание и упал. Официальная версия смерти – сердечная недостаточность.

Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался Вадим Тюльпанов – известный российский чиновник, бывший спикер Заксобрания города и член Совета Федерации. СМИ сообщили, что Тюльпанов на момент смерти находился в помещении местного оздоровительного центра, где принимал банные процедуры. Сообщалось, что чиновник поскользнулся и упал, в результате чего сильно ударился головой и умер.

По факту смерти была проведена доследственная проверка. Были назначены ряд экспертиз, которые должны были установить точные причины и обстоятельства кончины Вадима Альбертовича. По итогам медицинского заключения были названы настоящие причины смерти чиновника. Как оказалось, Тюльпанов скончался в результате сердечной недостаточности. Врачи заключили: у чиновника была ишемическая болезнь сердца. В какой-то момент ему стало плохо, и именно проблемы с сердцем стали истинными причинами кончины. А падение с последующей травмой головы стали только последствием проблемы с сердечной мышцей.

Напомним, ранее на смерть Вадима Тюльпанова отреагировала его дочь Милана, которая, как оказалось, находится на последних месяцах беременности. Милана является женой футболиста Александра Кержакова.