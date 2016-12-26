Причины крушения самолета ТУ-154 в Сочи: что уже удалось выяснить СК РФ

Причины крушения самолета ТУ-154 в Сочи пока неизвестны, но СК РФ трудится не покладая рук. Отметена версия теракта из-за ее нереальности, проверяют всех, кто имел доступ к техническому обеспечению самолета. Могла иметь место изношенность борта, и потому изымают всю документацию по судну RA-85572. Пока известно, что самолет летел из аэродрома Чкаловского в Москве, дозаправился в Адлере и направлялся в Сирию.

Пока приоритетная версия – отказ техники: старенький самолет-«ветеран» летал по делам Министерства Обороны с 1983 года. Для самолета это «преклонный возраст», 96% своего потенциала борт уже исчерпал, поскольку судно позволено эксплуатировать 35 лет. Россия до сих пор использует технику времен СССР, хотя она устарела как технически, так и морально. Ремонт 2014 года, видимо, ничего не дал, но Минобороны не спешило списывать самолет. Роман Волков, военный пилот первого класса, не смог ничего сделать на фоне отказавшей техники.

Несмотря на то, что как версия теракта нежизнеспособна, россияне, опрошенные на сайте «Комсомольской правды», верят, что артистам навредили враги России. Почти 900 человек из 1,500 верят, что во время дозаправки в Адлере что-то занесли на борт, хотя на него заходили только таможенники. Вез борт не бомбы в Алеппо, а артистов. «Черные ящики» и прочие пишущие приборы утонули, тела погибших относит в море, водолазы не справляются в таких условиях. По факту ведется следствие.