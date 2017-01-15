Происшествие в «Москва-Сити»: что подтолкнуло к суициду молодого человека

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего парня, который выпал с 83 этажа небоскреба «Око», который принадлежит комплексу «Москва-Сити». Следователи проводят проверку, рассматривается две версии происшествия. Об этом передает издание «ТВЦ».

Следователи считают, что парень мог выпасть из-за неудачного селфи, поэтому он и перелез через ограждение смотровой площадки. По другой версии – это было суицид. Необходимо отметить, что последнюю версию подтверждает отец самоубийцы.

«Со вчерашнего дня он был не в себе. Я поехал за ним и постоянно шел следом. Когда задал ему вопрос, куда он идет, тот сказал, что я должен в скором времени увидеть. После он привел меня на смотровую площадку, перелез и прыгнул», — рассказал отец парня.

Тело молодого человека было найдено прохожими, которые описывают звук от падения, как звук от взрыва: «Я думал, машина взорвалась». Тело упало на джип, его крыша сильно повреждена, вылетели все окна.

На сегодняшний день следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы выявить действительные причины случившегося. Также опрашиваются близкие и очевидцы происшествия. Ими также рассматривается ссора между отцом и сыном, в результате которой парень решил покончить жизнь самоубийством.