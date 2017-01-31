Пропала 12-летняя девочка в Новокузнецке: тело ребенка найдено в заброшенной шахте

Пропавшая в Новокузнецке девочка была найдена мертвой. Тело ребенка нашли в заброшенной шахте.

Несмотря на надежду родных, что девочка все же будет найдена жива, очередное чрезвычайное происшествие с участием ребенка в Кемеровской области закончилось трагично. По словам правоохранительных органов, ребенка на автомобиле сбил местный житель. Мужчина испугался и принял решение скрыть свое преступление. На сегодняшний день полиция продолжает расследовать данный инцидент.

Напомним, пять дней назад в городе Новокузнецк стало известно о пропаже 12-летней девочки. Родные ребенка сообщили, что она в вечернее время решила отправиться к старшей сестре, но так и не пришла к ней. Через пару часов сестра стала переживать и сообщила родителям, которые сразу же обратились с заявлением о пропаже в правоохранительные органы. Оперативники и волонтеры занялись поисковой работой. Ими были обысканы все подъезды, подвалы, чердаки в ближайших домах, также проводились беседы со знакомыми девочки, ее одноклассниками. После к поисковой группе были подключены криминалисты. Родители Новокузнецка были обеспокоены, так как считали, что в причиной пропажи мог стать маньяк.