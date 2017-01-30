Пропала Наталья Меламед: родители девушки обещают 1000000 руб за информацию о дочери

Недавно стало известно о пропаже Натальи Меламед. Девушку искали добровольцы, но о ее местонахождении до сих пор неизвестно.

Необходимо отметить, что девушка, проживающая в столице РФ, ушла из дома в конце января поздно ночью написав смс родителям о поезде к своему парню. Также она уточнила, что уезжает на пару дней. Приблизительно в это время она звонит молодому человеку, сообщив, что едет домой и уже рядом. После пропажи из камер видеонаблюдения правоохранительные органы узнали, что Наталья подходила к Красногорскому лесу, который находится в Митино. Тогда было принято решение прочесать лес с собаками, но ничего не нашли, даже зацепки.

На сегодняшний день волонтеры продолжают выполнять поиски. Недавно ее искали в Туле, так как там на время включилось ее мобильное устройство. Родные пропавшей считают, что она не могла покинуть Россию, так как ее загран дома, на руках было лишь около 1000 руб. Первым делом семья проверила вокзалы и аэропорты, но выяснилось, что она находится в РФ.

Пользователи интернета выдвигают версию, что девушку могли завербовать в ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую организацию). Но сестра утверждает, что она солнечный человек, очень любит свою семью и просто не могла пойти на такое.