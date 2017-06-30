Пропавшая девушка в Колпашево мертва: найденное тело принадлежит Елене Ларионовой

Пропавшая в Колпашево (Томская область) Елена Ларионова найдена мертвой. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесу, недалеко от дороги на Белый Яр. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Неделю, с 21 по 28 июня, полиция и волонтеры разыскивали без вести пропавшую жительницу Колпашево — Ларионову (Якименко) Елену Юрьевну. Молодая женщина вышла из кафе «Легенда» и пропала, больше ее никто не видел. Следствию предстоит выяснить, как Лена, покинув кафе, очутилась на трассе в лесу, в 48-и километрах от дома. И главный вопрос – с кем встречалась Ларионова и как подпустила к себе своего убийцу. На данный момент известно, что преступник закопал Елену. Экспертиза установила, что трупу как минимум два дня.

Коллеги Елены отмечают, что она уходила из кафе выпившая, ее в таком состоянии не надо было никуда отпускать. Официантки вспомнили, как помогали гостье – она была настолько пьяна, что не могла покинуть заведение. Где и как нетрезвая Елена встретила своего убийцу – предстоит выяснить правоохранительным органам.

К счастью, не все случаи исчезновения людей в Томске заканчиваются бедой. Отряд «Лиза Арлет» 24 июня нашел заблудившегося пенсионера в лесу и вывел его. Учения «поисковиков» совпали с известием о том, что пропал местный житель – старик отправился за дикоросом в лес под поселком Киреевск. Дедушка забрел так далеко, куда волонтеры сначала ехали на машинах, а потом еще 4 км шли пешком. Сейчас пожилому мужчине ничего не угрожает.