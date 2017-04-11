Пропавшая в Москве 21-летняя Наталья Жукова найдена мертвой в лесу

Пропавшая без вести Наталья Жукова из Москвы найдена мертвой. Тело девушки нашли в лесополосе в северо-западном районе города. По подозрению в убийстве задержан таксист Ракиф Ганбаров, который сразу после преступления уехал из столицы и был задержан в Санкт-Петербурге.

Полиции удалось выйти на след предполагаемого убийцы благодаря мобильному телефону жертвы. Изучив журнал исходящих вызовов, следователи установили, что в последний раз 21-летняя Наталья разговаривала с водителем такси. Им оказался некий Ракиф Ганбаров, который, как выяснилось, незадолго до убийства девушки дважды подвозил ее на машине.

В первый раз таксист забрал девушку и ее молодого человека из ночного клуба и подвез к отелю. Второй раз она позвонила ему спустя некоторое время – Ракиф забрал Наташу, когда она уже была одна.

С тех пор девушку больше никто не видел. Как выяснилось впоследствии, таксист попытался склонить Жукову к сексуальной близости, но та решительно отказала, и тогда водитель сделал это силой. В ходе акта Наталья оказала сопротивление, и Ракифу пришлось задушить свою жертву. После убийства он отвез ее тело к лесополосе и там избавился от него.

После преступления таксист выехал из Москвы и скрывался до недавнего времени в Санкт-Петербурге. В ходе следственных действий питерские правоохранители вышли на след преступника и оперативно его задержали. В настоящий момент Ганбаров находится под арестом. Следователи уже получили от него признательные показания. В скором времени по факту преступления над ним состоится суд.