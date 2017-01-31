Пропавший мальчик в Стрельне был найден мертвым в Орловском пруду

Мальчик, который пропал в Стрельне, был найден в Орловском пруду. Мертвого 10-летнего ребенка обнаружили на глубине пары метров.

После того, как пожилая женщина сообщила о пропаже своего внука, на его поиски были направлены работники правоохранительных органов, волонтеры. Стоит отметить, что родственница пропавшего ребенка рассказала, что мальчик ближе к обеду ушел из дома, но не вернулся и не дал о себе знать. Всего в поисковых работах задействованы 154 человека. Сообщается, что тело ребенка было найдено в Орловском пруду. Его со дна подняли пять водолазов.

Напомним, 12-летняя девочка, которая пропала в городе Новокузнецк, была найдена мертвой. Тело подростка нашли в штольне заброшенной шахты. В правоохранительных органах заявили, что мужчина, сбив ребенка на автомобиле, решил скрыть свое преступление. Необходимо отметить, что работники полиции и волонтеры искали девочку на протяжении пяти дней. В городе даже ходили слухи о маньяке. На сегодняшнюю минуту следователи продолжают выяснять подробности происшествия. Отмечается, что девочка пропала после того, как решила в вечернее время отправиться в гости к своей старшей сестре, но к ней она так и не добралась.