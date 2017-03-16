Пропавший три года назад 9-летний Константин Чернов был найден мертвым

В Красноярском крае обнаружили тело Константина Чернова, который сбежал из школы три года назад.

Жители РФ были тронуты историей пропажи 9-летнего сироты. Все до последнего надеялись найти ребенка живым, но конец этой истории оказался очень печальным. Только через три года он был найден мертвым.

Необходимо уточнить, что ребенок пропал зимой 2014 года, родом он из поселка Тагара, который находится в Кежемском районе. Во время утренника в школе мальчика попросили вместе с другими детьми рассказать стих о матери, но Костя заплакал и решил убежать. Очень нелегкие чувства переполняли ребенка в тот момент. Воспоминания о маме вызывали боль в сердце сироты, так как он ее даже не помнит. Его мама была убита когда Косте не исполнилось и три года, а отец был лишен родительских прав. Воспитывался школьник дедушкой и бабушкой. Накануне праздника в учебном заведении, мальчик готовился, опекуны подготавливали для него нарядный костюм.

После происшествия, родные ребенка обвинили учительницу в инциденте. Школьника искали всей страной, сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье убийство несовершеннолетнего. В этот день стало известно, что в городе находились проездом баптисты, которые могли быть причастными к исчезновению ребенка. Также рассматривалась версия причастности и заключенных из колоний, которые находятся рядом с поселком.

Тело Кости было найдено 15 марта около школьного учреждения в лесопожарном резервуаре. Отмечается, что сразу после пропажи это место было исследовано полицией. По версии следователей произошел несчастный случай, ребенок мог упасть туда самостоятельно.