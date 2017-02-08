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Пропавшую Викторию Красильникову вернули домой в Нижний Новгород

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Автор:
Марина Садовская
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Пропавшую 16 января беременную Викторию Красильникову водворили домой в Нижний Новгород и вернули родителям. Девушке 17 лет, но она уже ждет ребенка и ведет себя не как будущая мать. Все время, что ее искали и оплакивали, Вика жила у друзей в Санкт-Петербурге, даже не задумываясь о чувствах родных.

С будущей мамочкой на очень «опасном» сроке сейчас все в порядке, она дома в Ковернено, о чем сообщил поисковый отряд «Волонтер-НН». Благодаря их работе как в соцсетях, так и с листовками, молодую беременную девочку узнали питерцы. Они и сообщили, что замечали пропавшую на улицах северной столицы. Почему беременную потянуло поближе к Неве, почему родители ничего не знали, и что она себе думала в плане родов – полиция и поисковики не уточняют. У них и без Вики много работы: люди пропадают каждый день, но приятно написать поверх листовки «Найдена! Жива!»

У полиции и добровольцев Нижнего Новгорода на сегодня есть другая работа: пропала 44-летняя Ирина Березина. Женщина перебралась из областного городка Павлово поближе к центру и к работе и пропала. До исчезновения женщина регулярно входила на связь, звонила, отсылала деньги, а 31 декабря 2016 года она пропала под праздник. Волонтеры просят население присмотреться к ориентировке и припомнить женщину в розовом пуховике — худощавую, русую, без особых выделяющих ее примет. При себе пропавшая имела паспорт, так что идентифицировать ее будет легко. Телефон исчезнувшей был при ней, но сейчас он не отвечает.

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