Прощание с Виталием Чуркиным в России: Сергей Лавров посмертно наградил дипломата орденом Мужества

Сегодня в столице РФ состоялась траурное мероприятие в связи с кончиной Виталия Чуркина. Проститься с великим дипломатом пришли его коллеги, товарищи и родные.

Прощальная церемония была организована в траурном зале ЦКБ управделами главы РФ. На панихиду приехал Сергей Лавров, занимающий должность российского министра иностранных дел, который посмертно наградил постоянного российского представителя в ООН дипломата орденом Мужества. Также гражданскую панихиду посетила Мария Захарова, которая является официальным представителем российского МИД, замглавы данного ведомства Михаил Богданов, Игорь Моргулов, Григорий Карасин, Алексей Мешков, первый замминистр иностранных дел Владимир Титов, помощник президента Юрий Ушаков, представители дипломатических миссий.

Необходимо отметить, что должность умершего дипломата будет исполнять Петр Ильичев, ранее занимающий должность первого заместителя Чуркина. Напомним, дипломат неожиданно для всех умер 20 февраля в городе Нью-Йорк на своем рабочем посту, за день до своего 65-летия. Соболезнования с кончиной российского дипломата выразили большинство мировых лидеров, также Дональд Трамп заявил, что был огорчен данным печальным известием. В США также прошла церемония прощания, после которой гроб с телом дипломата отправили в столицу РФ. На прощание пришли около ста человек, которые отметили, что у Чуркина был большой опыт. Американские судмедэксперты провели вскрытие, после которого заявили, чтобы точно установить причину кончины дипломата необходимо провести дополнительные анализы.