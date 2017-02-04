«Пусть говорят»: изнасилование 17-илетней «несовершеннолетней» оказалось фейком

На передаче «Пусть говорят» с Андреем Малаховым разоблачили «пострадавшую», которая посадила в тюрьму ни в чем не виннового Сергея С. Девушка уверяла ведущего и общественность, что ее жестоко изнасиловали, но у родных «насильника» были свои доказательства, раскрывающие подлог и клевету.

В процессе передачи всплыл ряд неприятных фактов: отец девушки предлагал за миллион рублей «замять дело» и забрать заявление. Так же выяснилось, что незадолго до суда над Сергеем С. по оговору той же «изнасилованной» сел другой молодой человек, не захотевший платить ее семье. Девушка сама «подставляет» парней тем, что пьет, ведет разгульный образ жизни, кажется легкодоступной, способной на единичный секс без проблем в будущем. Те молодые люди, которые платят ее семье, в тюрьму не садятся, а Сергей – хороший в принципе парень, поплатился за то, что у его родных не было миллиона. Ульяновцы в основной своей массе – на стороне пострадавшего и севшего ни за что Семёнова, а «несовершеннолетнюю» Диану осуждают. 31 января в 21:00 город еще раз убедился, что настоящая жертва этого дела сидит в колонии.

Диана Ш. по российскому законодательству вступила в «возраст согласия», Сергей знал это и утверждал, что с нею на вечеринку все было «по согласию». Ульяновск собирается выйти на митинг в поддержку осужденного, которому и так ощутимо смягчили срок. Однако если Сережа будет полностью оправдан и реабилитирован, его восстановят в ВУЗе. Три года в МЛС – тоже срок, хотя до этого парня осудили на 8 лет. Обычно протесты мало на что влияют, надо тратиться на адвоката, но уже набралось 500 ульяновцев, которые согласны выйти на улицы.