«Пьяный мальчик»: расследование скандального ДТП продолжается

«Пьяный мальчик», который был сбит супругой авторитета, до сих пор обсуждается общественностью. Стало известно о намерении Госдумы запросить информацию об этой аварии. Специалисты считают, что эксгумация не сможет помочь разобраться.

Чтобы разобраться с аварией, которая в конце апреля произошла в Балашихе, депутаты Госдумы намерены выполнить запрос информации из правоохранительных органов. Мало кто может поверить, что пьяный ребенок, у которого в крови нашли 2,7 промилле алкоголя, мог разгуливать по улице. Специалисты утверждают, что употребление в таком количестве алкоголя приведет к коме или летальному исходу.

По словам отца погибшего Алеши, о повторной экспертизе он узнал из СМИ, на руки ее результаты он не получал. Горем убитые родители намерены идти до конца. Они заявили, что не намерены давать согласие на эксгумацию, пока не будут испробованы другие методы, чтобы доказать отсутствие в крови сына спирта. Помочь в расследовании дела семье Шимко предложили известные адвокаты.

Виталий Казиахмедов, занимающий должность заведующего отделением реаниматологии, токсикологии, анестезиологии Детской городской хирургической больницы в Санкт-Петербурге, заявил, что после употребления большой дозы алкоголя, как показала экспертиза, ребенок не смог бы ходить и бегать, как ни в чем не бывало. По его утверждению, когда из-за недосмотра взрослых, ребенок может хлебнуть с праздничного стола немного спиртного, у него в крови находят около 0,5 промилле. В это время ребенок чувствует себя сонливо, вяло, у него наблюдается нарушение координации. Так как алкогольные напитки очень горькие, школьник может осилить лишь один глоток, а чтобы достичь 2,7 промилле, ему необходимо спиртное вливать в себя.

Также судмедэксперт заявил, что при эксгумации тела Алеши Шимко, у него могут обнаружить эталон в тканях. Это объясняется тем, что даже у не пьющего человека повышается уровень эталона из-за определенных процессов, происходящих во время разлагания.