Рабочие погибли в Дзержинске на предприятии «Капролактам-Энерго»

Предприятию «Капролактам-Энерго» в Дзержинске придется отвечать за гибель двух своих работников, мужчины и женщины. Гибель человека на предприятии, в рабочую смену – всегда ЧП, а тут из-за нарушения техники безопасности умерли двое. Сотрудники не вернулись с осмотра станции перекачки воды 1 февраля, и начальство забило тревогу.

Начальник смены, которому было всего 58, и женщина 50-и лет лежали мертвыми на насосной станции без внешних повреждений и признаков насильственной смерти. Их умышленно никто не убивал, потому только вскрытие и работа экспертов покажет, что стало причиной смерти на производстве. Государственная инспекция труда по Нижнему Новгороду и области подключилась к расследованию со своей стороны. На предприятии погибли двое, предположительно надышавшись каким-то отравляющим веществом, и виннового будут искать на предприятии Администрация «Капролактам-Энерго» пока не дает комментариев и не идет на контакт с прессой.

Не только на станции перекачки сточных вод в Дзержинске гибли люди, находясь в момент смерти на работе. Летом прошлого года на рабочем месте погиб термист завода «Салео» — разгерметизировалась плавильная печь. Молодой мужчина получил травму дверью печи ночью, потому его не сразу нашли, а умер пострадавший до приезда «скорой». Доменная печь была несправна: на ее запирающем устройстве разболтались крепления, потому завод подвергли проверкам СК РФ.