Работа метро в СПб 4 апреля полностью возобновлена: ограничения на синей и красной ветках сняты

Сегодня, 4 апреля, возобновлена полноценная работа метро в СПб. Примерно в 10 часов утра по местному времени поезда на всех пяти линиях питерского метрополитена начали функционировать в привычном режиме.

Вчера днем на станции «Сенная» в питерской подземке прогремел мощный взрыв. Как сообщили позже источники в Генпрокуратуре, произошедшее официально признано терактом. А ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Четвертого апреля после теракта работа городского метро была прекращена частично. Позже появилась информация, что вся питерская подземка закрыта. К вечеру полноценная работа возобновилась на третьей, четвертой и пятой линиях. Первая и вторая работали с ограничениями. Ограничения на двух ветках продолжались и сегодня утром. Однако примерно к 10 часам стало известно, что вся подземка в Санкт-Петербурге возобновила привычный режим работы. Ограничения в работе сняты также на синей и красной ветках.

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливаться следователями и экспертами-криминалистами. Количество жертв и пострадавших тоже уточняется. По предварительным данным, преступников было двое, один из них погиб на месте взрыва. Второй установил бомбу на другой станции метро – «Площади восстания», однако взрывчатка не разорвалась.

Изначально подозреваемым считался сторонний человек с подозрительной внешностью. В Сети даже появилась фотография с изображением подозреваемого. Однако затем, как стало известно из СМИ, этот человек сам пришел в полицию и сообщил о своей непричастности.