Рабство в Казахстане: российские поисковики нашли пропавшего новосибирского ученого, которого похитили в Алма-Ате

Российский ученый оказался в рабстве в Казахстане. В 2014 году гражданин РФ, ученый из Новосибирска, Юрий Образцов, отправился в целях рабочей поездки в страны Средней Азии, после чего пропал без вести. Накануне пропавшего мужчину обнаружила случайная прохожая в Алма-Ате.

Некая Тамара Полуэктова встретила в Алма-Ате странного мужчину, избитого с ног до головы. Тот рассказал, что зовут его Юрием Образцовым, но не смог ответить, сколько времени он находился в Казахстане. По его словам, во время его приезда, его выкрали неизвестные, отобрали все документы и держали в рабстве. Время от времени его избивали. Сбежать он смог только после нескольких попыток.

Нашедшая российского гражданина женщина обратилась в полицию, где и выяснилось, что Образцов уже несколько лет находится в розыске. В ближайшее время ему вернут документы для возвращения на родину.

В отношении похитителей начата проверка. По сведениям россиянина, его держали на какой-то ферме, однако из-за частых побоев он частично потерял память, поэтому всех свидетельств передать не смог.

Если преступника все же отыщут, то ему грозит серьезное уголовное наказание. В России за такое преступление могут назначить десять лет лишения свободы, в Казахстане – двенадцать. По какому законодательству его будут судить в случае задержания, пока непонятно. Следователям еще предстоит выяснить, гражданин какой страны был ответственен за похищение новосибирского ученого.