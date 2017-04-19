Радиоведущий Артур Битов мог умереть в результате болезни сердечно-сосудистой системы

Артур Битов, известный российский радиоведущий скончался в Москве. Тело Битова, который пропал еще в начале апреля в столице, было опознано спустя неделю после того, как его доставили в морг. Точные причины смерти радиоведущего неизвестны, но, по некоторым данным, он скончался в результате естественных проблем с сердцем.

Битов ушел из жизни в относительно молодом возрасте – на момент смерти ему был 51 год. Пропал без вести Артур восьмого апреля текущего года. Его родственники забили тревогу, написали заявление о пропаже в полицию, а также попросили о помощи волонтеров. Поиски вскоре дали результат. Днем одиннадцатого апреля тело радиоведущего было найдено на Новокосинской улице в столице.

Опознали его только спустя неделю. Супруга Артура прибыла в морг, и там приняла участие в процедуре опознания.

По предварительным данным, скончался Артур Битов в результате естественных проблем со здоровьем – сердечно-сосудистой недостаточности. Признаков насильственной смерти: травм на теле покойного и следов сопротивления экспертиза не выявила. Однако официальной информации от судмедэкспертов на этот счет пока не поступало.

Покойный Битов был достаточно широко известен в узких кругах. В свое время работал в театре и даже снимался в кино, но только в эпизодических ролях, в большинстве случаев – в сериалах. Прославился благодаря работе на радио. Битов был голосом таких станций, как «Маяк-24» и Relax FM. По некоторым данным, он также подрабатывал в качестве преподавателя – занимался постановлением риторики и речи.