Радмир Габдуллин экстренно госпитализирован в результате конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым

Радмир Габдуллин был госпитализировал после полученных травм в результате конфликта, который возник со спортсменом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Вице-президент российского Союза ММА получил сотрясение мозга, а также двойной перелом челюсти. О ссоре рассказала жена Габдуллина, — передает «ТАСС».

Стало известно, что после соревнования между бойцами Гаджимурадом Хирамагомедовым и Георгием Кичигину, которые состоялись в Астане, произошел конфликт. Участниками ссоры стал проигравший спортсмен и Радмир Габдуллин, в результате которой вице-президент российского Союза ММА получил травмы. Правоохранительные органы завели уголовное дело на бойца.

На сегодняшний день состояние заместителя Федора Емельяненко оценивают, как тяжелое. Его супруга рассказала, что после конфликта он прилетел в российскую столицу, где ему стало еще хуже, и врачи приняли решение об экстренной госпитализации. Отмечается, что победа Кичигину досталась по итогам раздельного судебного решения. В свою очередь, Хирамагомедов посчитал это решение нечестным, и обвинил функционера во влиянии на арбитров. Сама драка состоялась в гостиничном номере.

Магомед Кадиев, который является руководителем бойцовского клуба «Крепость» заявил, что между спортсменом и вице-президентом Союза ММА давно существует внутренний конфликт.

Напомним, боец становился двукратным чемпионом мира по ММА, а также РФ, имеет Суперкубок. За всю свою спортивную карьеру у него насчитывается пять побед, а также два поражения.