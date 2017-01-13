Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации боевиков: Родственник Иса Мускиева подготавливал резонансные преступления

Недавно стало известно, что в Чечне была ликвидирована опасная группировка, связанная с международными террористическими организациями. Боевики планировали совершить ужасные преступления. Об этом передает сайт «Первый канал».

Силовые структуры республики подготовили операцию в условиях сверхсекретности. По ее итогам, были уничтожены четыре бандита. Один сообщник смог скрыться, его поиски продолжаются. Оперативные данные позволили раскрыть большую преступную сеть, которая находится в нескольких районах. До операции проведены задержания в селах Курчалоевского района. Среди задержанных бандитов фигурирует родственник Исы Мускиева, который был главарем террористов, его уничтожили 10 лет назад. У бандитов изъяли боеприпасы, взрывчатки, а также мины. Все это предназначалось для терактов.

«В Цоци-Юрт задержали группировку, которая готовилась совершать тяжкие преступления. Они собирались убивать работников государственных учреждений, их семьи, богословов», — рассказал глава республики.

В силовых структурах заявили, что указания группировка получала из-за границы. У террористов нашли символику ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую организацию).