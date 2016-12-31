Расшифровка «черного ящика» Ту-154 показала – имела место ошибка пилота, и эта версия будет считаться приоритетной. Официального подтверждения данной информации нет, «Интерфакс» не раскрывает своих источников, Министерство обороны тоже не дает комментариев по этому поводу. Никто не хочет обвинять Романа Волкова – это опытный пилот, налетавший немало часов. По свидетельским показаниям, он хотел посадить борт на воду.

По словам эксперта Юрия Сытника, приводнение – дело непростое, случаи посадки на водную гладь были, но каждый такой случай – редкость, отдельная история для кино и кинорепортажа. В 1963 году Ту-124 успешно посадили на Неву, но самолет сел на брюхо, и в таких случаях все заканчивается хорошо, однако историй со счастливым концом в этом случае – 20%. В восьми случаях из десяти все заканчивается трагично: Ту-154 опускался носом кверху, разбившись об водную гладь. А разброс обломков бывает, когда самолет подобно камушку, «скачет» по волнам, разваливаясь на куски. Так же по частям собирали пассажиров армянского рейса 10 лет назад. Но версию теракта нудно отмести – никто не передавал «посылочку» в «Хмеймим».

Версию о том, что с земли кто-то атаковал самолет из ПЗРК, выложили и озвучили. На борту случилось то, к чему пилоты оказались не готовы, произошла такая ситуация, что экипаж не сумел сориентироваться. К любому отказу техники обычно команда самолета готова. Пять километров – расстояние, до которого ракета долетит, но ничего подобного на дне обнаружено было.