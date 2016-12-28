Расшифровка «черного ящика» Ту-154 помогла смоделировать на компьютере его падение

Расшифровка «черного ящика» Ту-154 помогла смоделировать падение судна, ведь компьютерное моделирование – важная часть работы СК РФ. Виртуальный макет четко и ясно дает понять – борт не смог набрать высоту, его хвостовую часть потянуло вниз, в то же время машину накренило влево, и она рухнула в море. Свидетель описывает примерно то же: самолет будто «пятился» носом вверх вместо того, чтоб сделать круг на Сирию.

Закрылки, по словам экспертов, работали рассогласованно, каждое крыло работало по-своему, что и привело к падению на воду. Самолеты, у которых не получается набрать скорость, падают, что и произошло с Ту-154. Все эти факты описывает на своей странице информационное издание «Лента.ру». По последним данным, основное скопление частей самолета и останков жертв уже найдено, и водолазы надеются, что погибших не занесет в море. Министерство обороны не разглашает, чьи тела уже опознаны, а кого в моргах Сочи собирают по частям, а добровольцы рассказывают, что на берег выносит останки и вещи, уже не нужные их хозяевам. Судьба 12-и погибших неизвестна.

Москва заявила «Ленте», что похоронит всех за свой счет, если отыщут хоть что-то, что можно похоронить. На каждого человека придется по 110 тыс. рублей, — именно такая сумма нужна, чтоб организовать погребение и поминки должным образом. Всего уйдет 6,4 млн. рублей, и это лишь немного, что может дать Россия «бойцам невидимого фронта». Служба «Ритуал» станет организатором церемоний: город перечислил деньги ей. Сумма была выплачена помимо того миллиона рублей, которые получили семьи погибших.