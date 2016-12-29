Расшифровка третьего «черного ящика» Ту-154 в Сочи оказалась невозможной, хотя прибору и «было что рассказать». «Комсомольская Правда» пишет, что «хвостовой» ящик с записями был испорчен водой, восстановлению он подлежит только частично. Записи пока не открыли ничего нового, они подтвердили известную информацию. Два самописца – речевой и параметрический — вскоре будут расшифрованы в московском НИИ.

Водолазы только разводят руками: «целых» тел, вроде трупа Оксаны Бадрутдиновой не будет, остались только фрагменты, так бывает при ударе о воду. Основная фаза работ по поиску завершена: если все части самолета подняты на поверхность, а в салоне нет тел пассажиров, то фрагменты разнесло по всему морскому дну, хотя искать их нужно. 16 человек пытаются узнать по останкам, и генетическая экспертиза может длиться месяц, а то и больше. Живые утверждают, что они стараются абстрагироваться от того, что лежит на дне, чтоб не портить предновогоднее настроение себе и близким. Подобное уже было в 2006 году, когда в море рухнул ереванский самолет, но идя на посадку. Много общего и в характере травм у погибших, и в обстоятельствах.

Водолазы, имевшие возможность сравнить события десятилетней давности в этим, и близко не предполагают теракта. Обгоревших тел нет и быть не может, поскольку не было горения в воздухе, но море тогда многих не вернуло даже «по кускам». Нового Году у тех, кто обыскивает морское дно не будет – нужно поскорее вернуть семьям родных.