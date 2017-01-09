Расул Мирзаев последние новости: футболист Дмитрий Тарасов поддержал в «Инстаграме» Расула Мирзияева

Футболист Дмитрий Тарасов поддержал в «Инстаграме» Расула Мирзияева и даже разрешил ему звонить в любую минуту – «24 часа на связи»! Поддержка спортсменов и просто хороших друзей необходима Мирзаеву после зверского избиения в его квартире 31 декабря и предательства подруги Зубайдат Исмаиловой. Знакомая, которая напросилась в дом Мирзаева попить вина, открыла его обидчикам двери.

Как пишет агентов «Полискал», сейчас рядом с Мирзаевым в больнице находятся не только его друзья из кругов ММА, но и любимая девушка Мария. Получается, она даже простила любимому присутствие в его квартире посторонней девушки, которая осталась с ним наедине в предпоследний день старого года. Зубайдат не только создала двусмысленную и неоднозначную ситуацию, но и впустила в дом Расула бывшего сожителя Аллахвердиева. Невеста, с которой Мирзаев вместе уже два года, ничего не знала о конфликтах бойца ММА. Жених собирался посвятить 31 декабря приготовлению к праздникам, ни о каких форс-мажорах в лице Исмаиловой речь не шла.

Издание пишет, что убивали неизвестные, включая Камиля Аллахвердиева, жестоко, но бессистемно и беспорядочно. Ему ломали ноги и душили цепью, так же били битой и стреляли в лицо из невматики. Следствие не думает, что это «привет из прошлого» и «дела Агафонова». Намного вероятнее, что Камиль Аллахвердиев учил Расула Мирзяева уважать «земляков» и не думать, что ирландец победит Хабиба Нурмагомедова. Мирзаев – человек, открытый для всех национальностей: у него русская невеста и друг, который выступает за Ирландию. За свою «интернациональность» он мог пострадать.