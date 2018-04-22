Разрушительный ураган перемещается в Нижегородскую и Кировскую области

Ураган, который прошелся по Москве и центральным областям России, теперь перемещается в другие регионы страны. В Гидрометцентре выпустили официальное предупреждение жителям Нижегородского и Кировского регионов.

Сильный ураган, который 21 апреля нагрянул в Московскую область и оставил после себя трагические последствия, теперь перемещается в другие российские регионы. В Гидрометцентре предупредили жителей Нижегородской и Кировской областей, что стихийное бедствие в ближайшее время нагрянет в их регионы.

Эксперты Гидрометцентра отмечают, что возможны сильные порывы ветра, местами до двадцати пяти метров в секунду, что может стать причиной повреждений зданий в городе. Отдельную опасность представляют собой деревья, которые будут валиться под порывами ветра.

Кроме того, стихийное бедствие может стать причиной отключения энергоснабжения в городах и поселках, как это накануне случилось в центральных областях. В Москве и прилегающих к столице регионах без электричества остались десятки тысяч человек. Кроме того, жертвами урагана стали по меньшей мере два человека.