Ребенок, потерявшийся в Нижнем Новгороде, найден благодаря солдатам Росгвардии

Ребенок, потерявшийся в Нижнем Новгороде, найден. Пропавшего мальчика обнаружили местные военные, которые провели операцию по поиску ребенка, — сообщают средства массовой информации.

На днях в Нижнем Новгороде произошел резонансный случай. Местная жительница пожаловалась военным о пропаже своего ребенка. Трое рядовых солдат Росгвардии заметили на одной из городских улиц женщину, которая пребывала в паническом состоянии.

Когда военные попытались выяснить, в чем дело, женщина рассказала, что у нее бесследно пропал ребенок. Военнослужащие не растерялись и оповестили своих сослуживцев о гражданском происшествии. Те быстро организовали поиски, привлекли кинолога с собакой, обследовали ближайшие районы города.

Вскоре мальчик был найден. Ребенок стоял в одиночестве на остановке общественного транспорта. Мальчик был обнаружен живым и здоровым, за то время, пока его искали, с ним ничего не произошло. Ребенок быстро был передан в руки матери.

Военнослужащие, которые организовали поиски мальчика и с успехом их завершили, были отмечены своим командиром.