Речевой самописец самолета Ту-154 говорит об ошибке пилотов

Благодаря поисковым работам на месте крушения Ту-154, был найден речевой самописец. На сегодняшнюю минуту проходит расшифровка «черного ящика». Об этом сообщает российское издание, ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ.

Источник рассказывает, что во время переговоров экипаж говорил о проблеме с закрылками, что может говорить о версии ошибки пилотов. Один из авиаэкспертов попытался описать ситуацию, которая произошла в кабине самолета.

«Если действительно закрылки убрались не одновременно, тогда речь идет не о подъемной силе, а именно о ее недостатке. Ее хватало. Разница сил подъема на полукрыльях приводит к быстрому развитию угла крена. Если вовремя не исправить это, дальше будет поздно, так как скорость постоянно растет и также наблюдается рост разницы сил подъема, поэтому рулевого хода не достаточно, чтобы это компенсировать. По этой причине все самолеты оснащены специальными механизмами, ограничивающими уборку механизации во время рассогласования. Исходя из переговоров, возможно ситуация была намного хуже. Так, пилоты могли убрать закрылки вместо шасси. Здесь вариантов не было», — говорит эксперт.

Напомним, сегодня состоялись похороны первой жертвы крушения, ею оказалась Оксана Бадрутдинова, которая являлась помощницей директора департамента культуры Министерства обороны России Антона Губанкова.