Рич Пиана скончался в возрасте 45 лет. Известно, что американский бодибилдер был найден возлюбленной в собственном доме без сознания. Прибывшая скорая помощь госпитализировала мужчину в клинику, где он неделю провел в коме, смерть Пиана наступила в прошедшую пятницу.

В прошедшую пятницу стало известно о кончине известного бодибилдера из США. Сообщается, что причиной смерти Рича Пиана стала передозировка наркотическими веществами.

За неделю до смерти он был обнаружен в собственном жилье без сознания. В таком состоянии его нашла возлюбленная Шанель. Женщина рассказала, что позвонив в спасательную службу, получила поручение провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но после проделанного ей все же не удалось привести в чувство Пиана. Прибывшая скорая помощь обнаружила на столе бодибилдера большое количества спиртных напитков, более 15 стероидных препаратов и неизвестный белый порошок. Медики приняли решение ввести ему двойную дозу антидота, который помогает во время передозировки наркотическими веществами. После госпитализации его ввели в искусственную кому, но его организм не справился с нагрузкой.

По утверждению врачей, спортсмен употребил большую дозу «органического стекла», которое имеет наркотический эффект. Шанель отметила, что верила возлюбленному насчет того, что он смог завязать с наркотиками. Напомним, спортсмен соревновался в бодибилдинге с весом 127 кг при росте 183 см, а во время межсезонья — 140 кг.